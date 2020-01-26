Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сирии

26 Янв. 2020 2020-01-26T02:54:20+03:00

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В Пентагоне рассказали о гибели американского солдата в Сирии. В военном ведомстве уточнили, что он умер в провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. В Вашингтоне уточнили, что это произошло в пятницу, 24 января.

- 22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января в Дейр-эз-Зор. Он участвовал в зачистке маршрута, - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны США отдельно отметили, что автомобиль, в котором ехал погибший военнослужащий, перевернулся. Более подробной информации о случившемся, в том числе, что произошло, не приводится. Военные расследуют инцидент, выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Также приводилось заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ.

ИСТОЧНИК KP.RU