Японские синоптики предрекли России бесснежные зимы и в будущем

26 Янв. 2020 2020-01-26T04:53:11+03:00

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Ученые Университета Тохоку провели имитацию на суперкомпьютере, чтобы составить прогноз выпадения снега на ближайшие годы. Они выяснили, какие зимы ожидают их страны, а также России. Доцент университета Сасаи Такахиро объяснил, почему в РФ в этом году практически не было снега.

- Причина того, что снега становится меньше – потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, а если и выпадает, он быстрее тает на поверхности земли. Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что количество снега сократится наиболее сильно, очень высока. Снега будет все меньше и меньше по мере продвижения потепления климата, - объяснил эксперт в интервью для РИА Новости.

По его слова снега мало будет не только в текущем году. Примерно такая же зима, как утверждает специалист, будет и в следующие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU