2020-01-26T06:35:18+03:00
Происшествия

От берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбаками

МЧС проводит спасательную операцию
Мария ИГНАТЬЕВА
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От берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбакамиОт берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбакамиФото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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У берегов Сахалина в Корсаковском районе произошло ЧП. Оторвало льдину, на которой находятся порядка 600 рыбаков-любителей. МЧС проводит спасательную операцию. В готовности к взлету для эвакуации островитян находится вертолет Ми-8.

- Сегодня в 13:00 оперативному дежурному поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков, - сообщается ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В спасательной операции задействованы 18 сотрудников МЧС, а также шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке.

Напомним, на недавно в этом же районе уже был аналогичный случай. Тогда отрезаны от суши оказались порядка 300 человек. Вернуться на берег им помогали сотрудники МЧС, некоторые любители экстрима самостоятельно вернулись на сушу, не дожидаясь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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От берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбаками
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