2020-01-26T10:30:17+03:00
В мире

В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса

Автор видео утверждает, что ролик снят в одном из закрытых городов Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число заразившихся превысило 2000 человекЧисло заразившихся превысило 2000 человекФото: REUTERS
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В твиттер опубликовали ролик, на котором человек предположительно заразившийся короновирусом. Автор видео Дмитрий Золотарев утверждает, что снято все в Китае, где уже больше 20 городов и провинций закрыты из-за распространения опасного вируса. Изоляция предусматривает прекращение работы общественного транспорта, в том числе автобусов, поездов, самолетов, а также перекрытие дорог.

Коронавирус убил уже 56 человек, больше 2000 (в Китае, США, Таиланде, Индии, странах Европы) заражены. Чтобы остановить распространение заболевания, в Китае строят уже вторую больницу для тех, у кого диагностирован коронавирус. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об ускорении распространения вируса, ситуация серьезная, признал он. За сутки почти на треть увеличивается число заболевших.

Среди симптомов опасного заболевания – высокая температура, кашель и судороги.

- Пациент с тяжелыми припадками , вызванными коронавирусом, - подписал видеозапись, опубликованную в твиттер Дмитрий Золотарев.

Подлинность видео не подтверждена. Пользователи усомнились, что запись сделана в Китае, поскольку медики в кадре без защитных костюмов. После того, как стало известно, что вирус передается от человека к человеку, весь персонал больниц применяет спецодежду.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

ИСТОЧНИК KP.RU

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