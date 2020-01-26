2020-01-26T12:33:23+03:00
В мире

Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая

Премьер-министр Казахстана провел совещание из-за рисков распространения коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае погибли от коронавируса 56 человекВ Китае погибли от коронавируса 56 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В правительстве Казахстана приняли новые меры для того, чтобы не допустить «завоз» в страну нового китайского вируса. Напомним, жертвами коронавирса по данным на 26 января стали 56 человек. Свыше 2000 заражены, причем случаи заражения есть не только в городе Ухань, где изначально и зафиксировали «пневмонию неизвестного происхождения», но и в Пекине, и даже за пределами Китая – в США, Индонезии, Таиланде, Южной Корее, странах Европы.

В ходе совещания с премьер-министром Казахстана, принято было решение «приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории РК для транзитных пассажиров из КНР».

Как сказано на сайте премьер-министра Казахстана, туристам советуют воздержаться от поездок в Китай, а также отменить служебные командировки. На границе усиливают сантарно-эпидемиологический контроль. Медучреждения уже сейчас находятся в состоянии повышенной готовности на случай, если заболевшие коронавирусом приедут в Казахстан.

- В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в города Ухань КНР, - сказано в сообщении правительства Казахстана.

Власти Китая признали, что распространение коронавируса усилилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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