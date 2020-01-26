«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны

26 Янв. 2020 2020-01-26T14:28:37+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, какие задачи стоят перед страной и как эти задачи необходимо решать новому правительству. Напомним, в январе президент Владимир Путин объявил о роспуске правительства. Сменились не только вице-премьеры и министры, но и премьер-министр. Место Дмитрия Медведева занял бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. После назначения он сформировал новый состав правительства и представил президенту. Владимир Путин подписал указ назначении новых министров и замов премьера.

- Достижение целей национального развития требует от нового правительства максимальной эффективности, других вариантов сейчас нет, - приводит слова представителя Кремля Дмитрия Пескова РИА Новости.

Именно правительству предстоит решать те задачи, о которых в послании Федеральному собранию сказал президент. Это увеличение срока выплат пособий на ребенка, выплата маткапитала семьям при рождении первого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU