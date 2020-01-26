2020-01-26T14:43:39+03:00
Общество

Греф рассказал, в какой валюте он хранит сбережения

Основная часть накоплений у главы Сбербанка -в рублях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Герман Греф Фото: РосконгрессГерман Греф Фото: Росконгресс
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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, в каких валютах он хранит свои сбережения. Интервью вышло в программе "Вести недели" на канале "Россия-1". Большую часть сбережений Греф предпочитает хранить в рублях, объясняя это тем, что рубль в последнее время достаточно стабилен, поэтому выгоднее всего откладывать в валюте, в которой большинство россиян получают зарплату. Оставшееся делит на части, которые хранит в иностранной валюте.

- У меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений,- рассказал он в телеэфире.

Сайт kp.ru публиковал советы экспертов: в долларах хранит сбережения в долларах имеет смысл только если у вас есть деньги, о которых вы "готовы забыть" на пару лет. То есть, не будете переводить в рубли в течение этого срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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