Папа Римский выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:40:09+03:00

Папа Римский Франциск выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом и Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В традиционной воскресной проповеди понтифик сообщил, что молится за умерших от заболевания [видео]

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В традиционной воскресной проповеди, 26 января, Папа Римский Франциск выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом и сообщил, что молится за умерших от заболевания.

«Хочу помолиться за людей, заболевших из-за вируса, распространившегося в Китае. Господи, прими усопших в мире, утешь семьи и поддержи большие усилия, уже предпринятые китайской общиной по борьбе с эпидемией», - сказал понтифик.

Напомним, число жертв коронавируса возросло до 56 человек, заболели - более 2000 человек. В России больных не зарегистрировано, но китайские власти сообщили об ускорении распространения заболевания, а также о возможности мутации. В 25 провинций и городов Китая объявили высший уровень реагирования.

На данный момент прививки от коронавируса нет - над созданием вакцины работают группы ученых из разных стран. В Минздраве отмечают, что восприимчивость людей к вирусу высокая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU