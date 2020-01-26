Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:06:44+03:00

В столице штата Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков [видео]

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На юго-востоке Бразилии жертвами продолжительных ливней стали 47 человек, по меньшей мере 12 пострадали, а 17 считаются пропавшими без вести. Всего стихия затронула более 11,4 тысячи человек.

В связи с погодными условиями объявлено чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах штата Минас-Жерайс. Соответствующий указ опубликовал губернатор Ромеу Зумы Нету.

Ливни на дорогах Бразилии.

Как сообщают синоптики, за сутки в столице штата Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм.

Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тысячи остаются без крова. В соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту погибли девять человек, более 5 тысяч были эвакуированы из своих домов.

Дожди в Бразилии.

На Мадагаскаре также проливные дожди унесли жизни по крайней мере 31 человека. От стихии пострадали более 100 тысяч человек.

Напомним, несколько месяцев назад из-за проливных дождей в Японии погибли восемь человек, десятки тысяч были эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU