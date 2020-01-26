Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек
На юго-востоке Бразилии жертвами продолжительных ливней стали 47 человек, по меньшей мере 12 пострадали, а 17 считаются пропавшими без вести. Всего стихия затронула более 11,4 тысячи человек.
В связи с погодными условиями объявлено чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах штата Минас-Жерайс. Соответствующий указ опубликовал губернатор Ромеу Зумы Нету.
Ливни на дорогах Бразилии.
Как сообщают синоптики, за сутки в столице штата Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм.
Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тысячи остаются без крова. В соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту погибли девять человек, более 5 тысяч были эвакуированы из своих домов.
Дожди в Бразилии.
На Мадагаскаре также проливные дожди унесли жизни по крайней мере 31 человека. От стихии пострадали более 100 тысяч человек.
Напомним, несколько месяцев назад из-за проливных дождей в Японии погибли восемь человек, десятки тысяч были эвакуированы.
ИСТОЧНИК KP.RU