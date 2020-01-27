2020-01-27T04:16:48+03:00
Общество

В работе Twitter произошел сбой

У большинства юзеров возникли проблемы с приложением и самим сайтом соцсети
Мария ИГНАТЬЕВА
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В работе Twitter произошел сбойВ работе Twitter произошел сбойФото: REUTERS
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Интернет- пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Twitter. Проблемы с социальной сетью коснулись и юзеров из России.

Согласно данным сервиса Downdetector, который занимается отслеживанием стабильности популярных интернет- ресурсов, первые сообщения о неполадках были зафиксированы примерно в 22:46 по московскому времени.

Большинство пользователей популярной социальной сети отметили, что проблемы связаны с приложением Twitter. Таких было 47% сообщений. Еще 16% поступающих жалоб были на работу приложений для Apple. Порядка 16% обладателей смартфоном на операционной системе Android тоже столкнулись со сбоями в приложении. Войти в свои аккаунты на сайте не могли 35% пользователей.

В основном жалобы поступали с США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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