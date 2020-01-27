В ресторан посольства США в Ираке попала ракета

27 Янв. 2020 2020-01-27T00:53:20+03:00

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На территорию посольства США в Багдаде упали три ракеты, одна из которых поразила ресторан, который относится к дипмиссии. Данных о пострадавших не поступало.

Как писал сайт kp.ru ракетный обстрел произошел вечером в воскресенье, 26 января. Очередные взрывы прогремели в "Зеленой зоне" в центре Багдада, рядом с американским посольством. Три снаряда также упали рядом с диппредставительством и 21 января.

Напомним, 1 января посольство США в Багдаде прекратило работу из-за беспорядков и нападения на консульство. В тот день протестующие бросали камни в здание дипмиссии и пытались поджечь главный вход. Служба безопасности применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Обострилась ситуация в Багдаде 3 января, когда в результате американского ракетного удара был убит генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU