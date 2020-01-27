Синоптик рассказал об аномальной погоде в Европейской части России

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:07:22+03:00

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде, которую на следующей недели стоить ждать в центральной, а также на юге Европейской части России. По словам эксперта, климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов.

- Ситуация не меняется. По-прежнему будет теплая погода. Конечно, вариации небольшие будут, в частности и понижение температуры, но отклонения от нормы все равно будет от 7 до 10 градусов со знаком плюс, - сказал синоптик в интервью для ТАСС.

В Гидрометцентре уточнили, что в столице в первые два дня предстоящей недели - понедельник и вторник, днем термометр покажет -1 градус, а далее будет теплее. В среду от -1 до +3 градусов, в четверг максимально воздух прогреется до +4 градусов, в пятницу днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3, а в субботу от -1 до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU