В Подмосковье запретят продавать разливное пиво в жилых домах

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московской области могут закрыться более 1500 магазинов разливного пива в жилых домах. Ограничения коснутся также продажи сидра, медовухи и других алкогольных напитков.

Торговать разливным спиртным запретят в магазинах, вход в которые расположен со двора или торца жилого дома и в помещениях, переведенных в нежилые. Закон вступит в силу 1 июня 2020 года.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников пояснил, что граждане часто жалуются на ночную торговлю в таких магазинах, но закрыть их нельзя. Дело в том, что запрет на продажу разливного алкоголя в темное время суток не распространяется на общепит. Ситуацию исправит новый закон, который, по словам главы ведомства, уже прошел все необходимые процедуры.

Тем временем, общественная организация "Опора России" обратилась к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой проверить, не противоречат ли региональные ограничения закону о конкуренции, передают "Ведомости".

Корреспондент "КП" Павел Клоков минувшей осенью посетил несколько таких пивных забегаловок и узнал, как к скорому закрытию подобных заведений относятся их сотрудники и местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU