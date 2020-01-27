2020-01-27T08:59:00+03:00
Экономика

Россияне стали меньше говорить по телефону

В 2019-м абоненты выговорили на 4,2 млрд минут меньше, чем в 2018-м году
Елена АКИМОВА
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Россияне стали меньше говорить по телефонуРоссияне стали меньше говорить по телефонуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне стали меньше говорить по телефону. За десять месяцев 2019 года абоненты выговорили 335,5 млрд минут, что на 4,2 млрд минут меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Такие цифры отражены в статистике Минкомсвязи.

Меньше всего общаются в Москве и Санкт-Петербурге. Падение трафика за год составило 2,5 процентов.

Эксперты комментируют данные и заверяют, что в процентном соотношении – это немного, но тенденция сохранится и расход минут продолжит снижаться.

Основная причина в том, что люди все чаще для общения выбирают мессенджеры и социальные сети. По данным опроса, проведенного Deloitte, в среднем на смартфонах россиян установлено по четыре мессенджера.

При этом 53% респондентов признаются, что стали пользоваться ими чаще, а еще выбирают данные приложения для звонков – доля таких соединений выросла на 31%.

Уменьшение голосового трафика неизбежно, но это не ведет к убыткам для операторов связи. Потери с лихвой окупаются растущим спросом на услуги мобильного интернета.

Тем не менее, «хоронить» мобильную голосовую связь рано, отмечают специалисты. Несмотря на улучшение качества интернета, покрытие по всей стране пока еще не самое стабильное, так что голосовая связь остается надежным способом общения, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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