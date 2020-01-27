Бывший министр Украины назвал премьера Гончарука "сознательным идиотом"

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:21:34+03:00

Евгений Червоненко считает, что управленцы при Зеленском еще хуже, чем при Порошенко

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В правительстве Украины находятся "люди без прошлого и без профессии", считает экс-министр транспорта страны Евгений Червоненко. В эфире телеканала "112 Украина" он высказал свое отношение к тем, кто руководит страной. По мнению Червоненко, киевское руководство "без совести" и соответствующим образом относится и к народу - "как к идиотам и нищим", заявил бывший министр.

Больше всего Червоненко недоволен работой украинского премьер-министра Алексея Гончарука, который заявил, что страна передаст на 10 лет железную дорогу немецкому оператору. Не пользуется поддержкой и другая правительственная инициатива - о снятии моратория на продажу земли.

- Нас учили по глазам различать агрессивных, сумасшедших. Он сознательный идиот, без совести, у которого нет образования, нет ответственности, — заявил Червоненко.

Гончарук ранее подавал заявление об отставке, но президент решил, что "не время расшатывать государство" и дал премьеру еще один шанс.

ИСТОЧНИК KP.RU