2020-01-27T09:16:30+03:00
Общество

ЦБ проверит банки на доступность для людей с нарушениями здоровья

Проверки проведут «тайные покупатели»
Елена АКИМОВА
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ЦБ проверит банки на доступность для клиентов с нарушениями здоровьяЦБ проверит банки на доступность для клиентов с нарушениями здоровьяФото: Роман ГОЛОВАНОВ
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ЦБ проверит банки на доступность для людей с ограничениями здоровья. «Тайные покупатели» убедятся, насколько удобно организовано обслуживание клиентов с ментальными нарушениями, проблемами со слухом, зрением, нарушениями двигательной активности.

Определить комфортную среду помогут «тайные покупатели». Они протестируют офисы, сайты, колл-центры и мобильные приложения 20 кредитных организаций из топ-50 по активам. За эту услугу ЦБ заплатит «тайным покупателям» 13,7 миллионов рублей.

Итоги проверки будут отражены в специальном рейтинге удобства банков для инвалидов.

Эксперты отмечают, что работы в этом направлении ведутся уже много лет, но создание комфортной среды ведет к увеличению расходов для банков. По среднем оценкам – это 1–2% операционной прибыли ежегодно, а вот компенсировать эти издержки за счет расширения клиентуры среди инвалидов не получится, пишет газета «Известия».

В России примерно 12 млн граждан с инвалидностью. Банковскими счетами и платежными картами они обеспечены не хуже, чем все остальные, показало исследование ЦБ, проведенное в 2018 году.

Ранее корреспондент «КП» на день пересел в инвалидную коляску, чтобы проверить, как к людям с ограниченными возможностями относятся власти и обычные прохожие [фото, видео].

ИСТОЧНИК KP.RU

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