У безработной москвички украли денег и украшений почти на 6 миллионов рублей
В Москве жительница квартиры на первом этаже Ленинского проспекта осталась без драгоценностей и сбережений. Все самое ценное она хранила к своей квартире в сейфе под замком. Безработная москвичка накопила 130 тысяч рублей, также у нее были ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – этого добра она лишилась 25 января.
- В период времени с 13:00 до 18:35 двое неизвестных путём отжатия пластикового окна на первом этаже проникли в дом заявительницы и похитили сейф, - рассказал источник kp.ru.
Общая сумма ущерба составила 5 886 000 рублей. Дом не был охранной сигнализацией, поэтому домушники смогли беспрепятственно забраться в квартиру и также свободной выйти, но уже вместе с сейфом.
Теперь по факту подачи заявления от пострадавшей, началась проверка. Идет поиск злоумышленников и украденного имущества москвички.
ИСТОЧНИК KP.RU