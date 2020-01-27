2020-01-27T09:35:39+03:00
Происшествия

У безработной москвички украли денег и украшений почти на 6 миллионов рублей

Женщины не было дома всего пять часов, за это время домушники успели вынеси сейф
Юлия САЛЬНИКОВА
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В полицию поступило заявление о краже имуществаВ полицию поступило заявление о краже имуществаФото: Тимур ХАНОВ
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В Москве жительница квартиры на первом этаже Ленинского проспекта осталась без драгоценностей и сбережений. Все самое ценное она хранила к своей квартире в сейфе под замком. Безработная москвичка накопила 130 тысяч рублей, также у нее были ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней – этого добра она лишилась 25 января.

- В период времени с 13:00 до 18:35 двое неизвестных путём отжатия пластикового окна на первом этаже проникли в дом заявительницы и похитили сейф, - рассказал источник kp.ru.

Общая сумма ущерба составила 5 886 000 рублей. Дом не был охранной сигнализацией, поэтому домушники смогли беспрепятственно забраться в квартиру и также свободной выйти, но уже вместе с сейфом.

Теперь по факту подачи заявления от пострадавшей, началась проверка. Идет поиск злоумышленников и украденного имущества москвички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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