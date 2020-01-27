Больше 4 тысяч туристов из китайского города Ухань находятся за границей

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:11:13+03:00

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Больше 4 тысяч китайцев из города Ухань, закрытого из-за коронавируса, находятся за границей. Об этом со ссылкой на городской департамент здравоохранения сообщают РИА Новости. Напомним, в конце 2019 года медики зафиксировали в Ухань первые случаи заболевания новой формой пневмонии. Вирус, которым изначально болели только животные, передался человеку. По основной версии причиной стали продукты животного происхождения, которые купили и употребили в пищу жители города. Вирус мутировал и теперь может передаваться от человека к человеку. Число погибших на 27 января достигло 80 человек.

- С 24 по 26 января выехавшие ранее за границу туристические группы друг за другом вернулись обратно, часть туристов уже прошла эпидемиологический контроль и прибыла в Ухань, в настоящее время еще 4096 туристов из Уханя по-прежнему находятся за границей, - сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор разработал меры по борьбе с распространением коронавируса. Россиянам советуют отказаться от поездок в Китай, а также соблюдать меры безопасности, главной из которых является соблюдение правил гигиены - мытье рук, отказ от участия в массовых меропиятиях. Вакцины от нового вируса пока нет. Ее созданием занимаются ученые из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU