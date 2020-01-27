27 Янв. 2020 2020-01-27T11:13:25+03:00

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Сразу в нескольких регионах России объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с циклоном, который надвигается на центральную часть страны.

Всего за несколько часов непогоду ощутили на себе жители Калуги, Ярославля, Нижнего Новгорода. С утра там выпало больше половины месячной нормы осадков. Мощны снегопад частично парализовал движение общественного транспорта и затруднил перемещение по дорогам регионов.

Сообщается, что в ряде населенных пунктов зафиксированы обрывы линий электропередач, люди остались без света и тепла.

А вот в Санкт-Петербурге привычные в последнее время дожди сменились метелями. В итоге город встал в девятибалльных пробках

Синоптики предупреждают о порывах сильного ветра, которые в ближайшее время будут фиксироваться в Тамбове, Архангельске, Мурманске и Сызрани. Водителям рекомендовали быть внимательнее на дорогах и избегать резких маневров.

Что касается Москвы и Подмосковья, то часть районов тоже окажется в зоне действия стихии, ожидаются сильные снегопады. Не исключены задержки рейсов в аэропортах и увеличение числа аварий на дорогах, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU