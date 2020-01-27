Экономисты признали мечты россиян о высоких зарплатах неисполнимыми

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:36:58+03:00

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Притязания россиян на более высокие зарплаты справедливы. Такие мнение выразил доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон. При этом эксперт добавил, что на сегодняшний день исполнить мечты работников об «идеальной» зарплате невозможно.

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. Мы ведь ориентируемся на стандарты жизни, которые имеют место в странах ведущих – США, Западной Европе. И это верно. Вместе с тем, эти ожидания в ближайшее время, к сожалению, не могут быть реализованы», - цитирует Якобсона ИА НСН.

Экономист отметил, что валовой внутренний продукт на душу населения в нашей стране в разы ниже, чем в Европе, а это определяется более низкой производительностью труда. В связи с этим немедленно решить вопрос о повышении зарплат по всей стране невозможно, считает эксперт.

Напомним, ранее в ходе социологического опроса стало известно, о каких зарплатах мечтают россияне. В среднем по стране, мужчины хотели бы зарабатывать по 103 тысячи рублей, а женщины — по 80, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU