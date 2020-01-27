Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:19:20+03:00

Погодные условия в районе Лос-Анджелеса не соответствовали стандартам для полетов

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Густой туман мог стать причиной крушения частного вертолета Коби Брайанта. К такому выводу пришли американские полицейские и бывший пилот легендарного баскетболиста Курт Дитц.

Напомним, что летательный аппарат упал и загорелся в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса в воскресенье, 26 января. На борту находились девять человек, включая пилота, Брайанта и его 13-летнюю дочь Джианну. Все они погибли.

Согласно данным правоохранителей, погодная ситуация тем вечером не соответствовала минимальным стандартам для полетов.

Вместе с легендарным баскетболистом погибла его дочьФото: REUTERS

"Туман был достаточным, чтобы наши вертолеты не летали", - цитирует газета Los Angeles Times представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна.

Расследование крушения продолжается. Чиновники перекрыли дороги, ведущие к месту аварии, из-за толпы болельщиков, которые пытаются туда попасть.

Сайт kp.ru писал, что у стадиона "Стэйплс-центр", на котором играют бывшие сокомандники Брайанта, тоже собрались тысячи людей. Они приносят свечи, цветы, майки с номерами баскетболиста и его фотографии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757012" frameborder="0"></iframe> Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант разбился недалеко от Лос-Анджелеса..По данным СМИ, на борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна Мария. Она тоже не выжила

ИСТОЧНИК KP.RU