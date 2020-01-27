Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы. Ими стали Виктор Бациев, Андрей Бударин, Юлия Шепелева и Виталия Колесника.
Соответствующие распоряжения от 24 января были опубликованы на сайте правительства в понедельник.
"Назначить Бациева Виктора Валентиновича заместителем руководителя Федеральной налоговой службы", - говорится в одном из документов.
Сайт kp.ru писал, что сам Михаил Мишустин до недавнего момента возглавлял ФНС. После назначения премьер-министром он утвердил на освободившуюся должность Даниила Егорова.
Экономист работает в ведомстве с 2001 года. Также он некоторое время являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. На новом посту Егоров планирует заняться "обелением" рынка.
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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