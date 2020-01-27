Зариф назвал угрозы Трампа культурным терроризмом

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:13:55+03:00

Американцы грозятся атаковать объекты в Иране, многие из которых – в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

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После убийства иранского генерала Сулеймани американский президент пригрозил иранцам – в случае ответной атаки власти США нанесут удар по 52 объектам. Причем это будут объекты, «очень важные для Ирана и иранской культуры». Удар пообещали нанести «очень быстро и очень сильно», как это произошло с Сулеймани, убийство которого стало неожиданностью не только для властей Ирана, но и для союзников США, в том числе в НАТО И Евросоюзе.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на угрозы американцев:

- Угроза президента США уничтожить культурные объекты в Иране означает культурный терроризм на международном уровне, приводит его слова агентство IRNA.

Дело в том, что в Иране много объектов входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Зариф настаивает - угрозы США нарушают международное законодательство, а цель у представителей Белого дома - сломить "сопротивление иранского народа".

- Мы не должны позволять Трампу и тем террористам в Белом доме изолировать Иран, - приводит слова президента Ирана Хасана Роухани Reuters. Глава страны призывал жителей объединиться накануне парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU