Российские ученые нашли способ сделать тест ДНК в два раза дешевле

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:35:13+03:00

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Российские ученые нашли новый способ сделать анализ ДНК дешевле и информативнее. Методика позволит вдвое удешевить процедуру и позволит выявлять ряд генетических заболеваний на самой ранней стадии.

Технология будет актуальна как при лечении людей, так и для отбора эмбриональных клеток, которые используются при процедуре ЭКО. Таким образом, у пар с генетическими нарушениями появится шанс иметь полностью здоровое потомство.

Методика уже прошла испытания на клетках и в тестовом режиме начала использоваться для диагностики заболеваний на группе пациентов. Клинические испытания могут стартовать в 2021 году.

- В своей работе мы используем метод фундаментальной биологии, который позволяет с помощью секвенирования (прочтения) ДНК определить ее пространственное положение в клеточном ядре, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза Института цитологии и генетики СО РАН Вениамин Фишман.

Во время исследования физически близкие участки ДНК сшиваются друг с другом, именно это позволяет судить о геноме, оценивая его структуру выборочно — в ключевых сегментах. Эта же информация позволяет судить о более крупных участках цепочки ДНК, избавляя от необходимости проводить подробное изучение, чтобы в разы удешевляет процедуру.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как криминалисты за пару часов рисуют портрет террориста по ДНК и вычисляют убийцу с помощью комара. Если раньше преступников находили по отпечаткам пальцев, то теперь - все больше по генетическому следу.

ИСТОЧНИК KP.RU