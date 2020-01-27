Эколог рассказал об опасностях бесснежной зимы

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:19:52+03:00

Зима без снега может привести к проблемам для животных и природы Фото: Алексей ФОКИН

Такие погодные изменения не идут на пользу ни одному виду

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Бесснежная зима не идет на пользу ни одному живому существу. Она может привести к сокращению урожая и исчезновению целых видов насекомых, имеющих большое значение для пищевой цепочки. Об этом рассказал директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен.

Он пояснил, что, например, комары размножаются в прудах, образующихся в результате таяния снега весной. Если таких водоемов не будет, то популяция насекомых сильно сократится, а это приведет к проблемам с питанием у отдельных видов птиц.

Также из-за отсутствия снега могут до смерти замерзать воробьи. Дрозды стали раньше откладывать яйца, что может привести к печальным последствиям в случае похолодания в феврале. А летом люди, вероятно, столкнутся с плохим урожаем ряда культур, поскольку снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет посевы от ветров, сообщает издание YLE.

Эколог подчеркнул, что, несмотря на отсутствие снега, бояться резких климатических изменений не стоит.

Сайт kp.ru писал, что, тем временем, зима подкралась центральной части России. Сразу в нескольких регионах объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грядущих снегопадов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756425" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье из-за теплой погоды начали просыпаться ежики.

ИСТОЧНИК KP.RU