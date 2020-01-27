Мэр Уханя готов уйти в отставку, если закрытие города вызовет недовольство

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:08:48+03:00

Он также признал, что в начале вспышки коронавируса данные оглашались недостаточно оперативно

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Мэр Уханя Чжоу Сяньван заявил о своей готовности уйти в отставку в случае недовольства его мерами по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Напомним, что 23 января власти закрыли город Ухань, который считается «родиной» нового коронавируса 2019-nCoV. Всем жителям было запрещено покидать его без особо веской причины, закрыты аэропорты и вокзалы, а также приостановлено движение общественного транспорта.

- Главное, чтобы эти меры были эффективны при борьбе с распространением вируса, обеспечивали безопасность людей. Поскольку мы блокировали въезд и выезд, ответственность за это решение лежит на нас, заявил мэр в интервью Центральному телевидению Китая.

Кроме того, Чжоу Сяньван признал, что на раннем этапе вспышки коронавируса информация об инфекции оглашалась недостаточно своевременно.

- Но я надеюсь, что вы войдете в мое положение: это инфекционная болезнь. Согласно соответствующему закону, такие данные должны оглашаться мной, руководителем местной власти, только после того, как я буду уполномочен правительством, - уточнил Сяньван.

Напомним, что ранее сайт kp.ru сообщал о госпитализации более 100 человек в России с подозрением на заражение коронавирусом, однако ни у одного из них пока не подтвердили этот диагноз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU