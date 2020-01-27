2020-01-27T13:26:17+03:00
Политика

Песков вновь подтвердил, что указа об отставке Суркова нет

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний помощник президента покинет свой пост из-за смены политического курса в отношении Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владислав Сурков стал помощником президента с 2013 годаВладислав Сурков стал помощником президента с 2013 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что указа об отставке помощника главы государства Владислава Суркова нет. Однако информация о возможном уходе его с занимаемой должности появилась еще на прошлой неделе. Политолог Алексей Чеснаков утверждал, что Сурков уже покинул госслужбу, причиной якобы стала смена курса в отношениях с Украиной.

-Пока могу сказать только то, что указа [президента] об освобождении Суркова от его обязанностей до сих по не было, поэтому ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации,- приводил слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что не отслеживает посещаемость рабочих мест помощников президента,чтобы сказать, ходит ли Сурков на работу.

Об этом же представитель кремля заявлял и 25 января, когда журналисты спросили о возможной отставке Суркова - указ президентом не подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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