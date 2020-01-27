ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков
Следователи Федеральной службы безопасности РФ приостановили следствие по делу украинских военных моряков, задержанных в конце 2018 года за провокацию в Керченском проливе и нарушение российской государственной границы. О таком решении сообщил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы возвращенных на родину фигурантов дела.
"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу", - цитирует ТАСС представителя защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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