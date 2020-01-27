2020-01-27T13:30:28+03:00
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу в отношении украинских моряков

Соответствующее уведомление получил адвокат возвращенных на родину участников провокации в Керченском проливе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следователи Федеральной службы безопасности РФ приостановили следствие по делу украинских военных моряков, задержанных в конце 2018 года за провокацию в Керченском проливе и нарушение российской государственной границы. О таком решении сообщил адвокат Николай Полозов, который представляет интересы возвращенных на родину фигурантов дела.

"Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу", - цитирует ТАСС представителя защиты.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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