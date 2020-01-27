В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:41:13+03:00

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Владимир Мединский займется в новом для себя статусе советника президента России исторической и гуманитарной сферами. Ранее Мединский возглавлял министерство культуры, но он не вошел в состав нового правительства, которое сформировал премьер-министр Михаил Мишустин. Ведомство теперь возглавляет Ольга Любимова.

- Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, - рассказал об обязанностях Мединского пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Мединский занимал должность министра культуры с мая 2012 года, а до этого восемь лет был депутатом Госдумы, он писал книги по истории России. Эксперты считают, что в новой должности Мединский сможет также реализовывать свои планы, которые были у него на посту министра в области культуры.

Напомним, 22 января Путин утвердил состав нового правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU