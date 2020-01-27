"Меры принимаются": Кремль оценил угрозу распространения коронавируса в России

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:27:47+03:00

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора провела брифинг по данной теме

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса принимаются.

Представитель Кремля также напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора провела брифинг по данной теме.

- Что-то к этому добавлять, я не буду этого делать, но тем не менее нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются, - подчеркнул Песков.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU