2020-01-27T15:27:47+03:00
Общество

"Меры принимаются": Кремль оценил угрозу распространения коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора провела брифинг по данной теме
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса принимаются.

Представитель Кремля также напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора провела брифинг по данной теме.

- Что-то к этому добавлять, я не буду этого делать, но тем не менее нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются, - подчеркнул Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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