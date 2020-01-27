"Меры принимаются": Кремль оценил угрозу распространения коронавируса в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса принимаются.
Представитель Кремля также напомнил, что ранее глава Роспотребнадзора провела брифинг по данной теме.
- Что-то к этому добавлять, я не буду этого делать, но тем не менее нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности принимаются, - подчеркнул Песков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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