Выявленный в Украине коронавирус не является разновидностью китайского вируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:33:09+03:00

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Обнаруженный в Украине кронавирус не имеет отношения к вспышке новой формы пневмонии в Китае. Дело в том, что коронавирус существовал задолго до распространения смертельного заболевания в городе Ухань. Эта форма вируса уже известна, в том числе и в России. Китайский коронавирус отличается от предшественника тем, что у человека нет иммунитета от него - до декабря 2019 года этот штамм распространялся только в дикой природе. Человек впервые заразился, как установили биологи из Китая, 17 декабря.

- В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них - коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом, -сказано в сообщении фейсбук Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В России также проверяют всех, кто может быть в группе риска - посещал Китай и жалуется на симптомы, схожие с ОРВИ - жар, кашель, боль в груди. Российские авиакомпании приостановили продажу путевок в Китай, где закрыты уже больше десятка городов и провинций из-за распространения нового вируса.

Видеотрансляция строительства больницы для зараженных коронавирусом в Ухане.

ИСТОЧНИК KP.RU