2020-01-27T15:29:31+03:00
Происшествия

Арашукова-старшего заподозрили в растрате 775 миллионов рублей

В двух новых уголовных делах фигурируют его жена и дочь - мать и сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова
Ася КУЗНЕЦОВА
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В октябре 2019 года в отношении старшего Арашукова возбудили четыре уголовных дела о присвоении и растрате / Фото: Валерий Шарифулин ТАССВ октябре 2019 года в отношении старшего Арашукова возбудили четыре уголовных дела о присвоении и растрате / Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Отец экс-сенатора Рауфа Арашукова и бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков подозревается в хищении около 775 миллионов рублей в рамках новых уголовных дел, сообщает следствие.

В октябре 2019 года в отношении старшего Арашукова возбудили четыре уголовных дела о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил журналистам его адвокат Владимир Постанюк. В двух из новых дел фигурируют жена и дочь бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Нелли Арашукова и Камилла Агоева, сообщает РИА Новости.

Игорь Краснов, бывший тогда заместителем председателя Следственного комитета России, заявлял об обвинениях в хищении 12,8 млн рублей и 2,8 млн рублей путем фиктивного трудоустройства дочери в АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Также Краснов заявлял о присвоении более 761 миллионов рублей АО "Газпром газораспределение Ставрополь" с помощью необоснованного перечисления денег в по фиктивным договорам.

В ходатайстве Следственного комитета о продлении ареста обоим Арашуковым до 24 апреля сказано, что подсудимые также обвиняются в присвоении около 267 миллионов рублей с ноября 2011 по ноябрь 2014 года и 495 млн рублей с декабря 2009 по февраль 2017 года.

Следствие полагает, что Рауль Арашуков присвоил 267 миллионов рублей вместе с экс-заместителем гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаем Романовым, а 495 млн рублей - вместе с Романовым и ставропольским бизнесменом Владимиром Козловым. Оба предполагаемых сообщника Арашукова уже арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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