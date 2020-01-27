2020-01-27T15:48:56+03:00
Происшествия

В России задержали Японца, собиравшего секретные данные

Он пытался получить материалы о военном потенциале страны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Японец находился в России по визе журналистаЯпонец находился в России по визе журналистаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Министерстве иностранных дел России сообщили о задержании японского подданного за то, что он пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале.

Японец находился в России по визе журналиста. После задержания МИД вызвал советника-посланника посольства Японии в Москве. Ему вручена нота протеста.

Ранее сайт kp.ru писал о задержании гражданина США по подозрению в шпионаже. ФСБ задержала Пола Уилана за сбор информации, составляющей государственную тайну, в целях передачи иностранному государству.

26 апреля 2019 года суд США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже в пользу России и в незаконной работе на правительство РФ. До этого Бутина признала свою вину по некоторым пунктам обвинения и сообщила, что действовала под руководством российского чиновника, не называя его имени. Американские СМИ утверждали, что речь идёт о бывшем зампреде Центробанка России Александре Торшине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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