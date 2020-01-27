Роспотребнадзор:у пассажира с подозрением на коронавирус в Шереметьево выявили гастроэнтерит

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:50:44+03:00

В ведомстве отметили, что другим пассажирам лайнера провели бесконтактную термометрию

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В Роспотребнадзоре рассказали, что медики работают на борту самолета, который прилетел в Москву в аэропорт Шереметьево из Владивостока, с пассажиром, у которого выявили подозрение на коронавирус.

Однако при осмотре мужчине был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит".

Также в ведомстве отметили, что остальным пассажирам лайнера провели бесконтактную термометрию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU