Роспотребнадзор:у пассажира с подозрением на коронавирус в Шереметьево выявили гастроэнтерит
В ведомстве отметили, что другим пассажирам лайнера провели бесконтактную термометрию
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В Роспотребнадзоре рассказали, что медики работают на борту самолета, который прилетел в Москву в аэропорт Шереметьево из Владивостока, с пассажиром, у которого выявили подозрение на коронавирус.
Однако при осмотре мужчине был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит".
Также в ведомстве отметили, что остальным пассажирам лайнера провели бесконтактную термометрию.
Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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