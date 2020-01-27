Украинские националисты напали в Харькове на участников митинга против дискриминации русского языка

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:11:40+03:00

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В Харькове 27 января проходил митинг против дискриминации русского языка на Украине. Напомним, власти страны приняли закон об образовании. Новые поправки касаются языка, на котором будут преподавать в украинских школах. Так, все дети, включая русскоговорящих, а также ребята, воспитывающиеся в семьях, прибывших в Украину из других стран, будут учиться в школах не на своих родных языках, а исключительно на украинском. Против поправок в законе выступили организаторы митинга в Харькове, но мероприятие сорвали националисты.

Об этом корреспондентам телеканала "112 Украина" рассказал член политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик:

- Националисты пришли сорвать наше мероприятие, - рассказал он в телеэфире. - Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза. Один сотрудник полиции попал в больницу с ожогом глаз, а также несколько сотрудников телеканалов.

В СМИ Харькова сообщают, что митинг совпал по времени с митингом оппозиции. О пострадавших в полиции пока не сообщают.

В российском МИД призвали ООН и ОБСЕ проверить новый закон об образовании в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU