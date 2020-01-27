Роспотребнадзор: В РФ разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:52:07+03:00

В новый проект будут включены такие пункты, как запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни будет разработан план по обеспечению готовности медорганизаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что в проект будут включены такие пункты, как запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований.

- Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемиченских мероприятий, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU