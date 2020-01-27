Роспотребнадзор: В РФ разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни будет разработан план по обеспечению готовности медорганизаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией.
Уточняется, что в проект будут включены такие пункты, как запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований.
- Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемиченских мероприятий, - отметили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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