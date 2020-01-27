Более 800 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:27:23+03:00

Вице-премьер РФ заявила, что на эти цели потратят 76,3 миллиарда рублей

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В 2020 году 838 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство. На эти цели планируют потратить 76, 3 миллиарда рублей.

- На данный момент времени по 2019 году, количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, составляет 838 тысяч человек, - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU