Более 800 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство
Вице-премьер РФ заявила, что на эти цели потратят 76,3 миллиарда рублей
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В 2020 году 838 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство. На эти цели планируют потратить 76, 3 миллиарда рублей.
- На данный момент времени по 2019 году, количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, составляет 838 тысяч человек, - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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ИСТОЧНИК KP.RU