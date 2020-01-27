2020-01-27T22:51:19+03:00
В мире

"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсациях

Ранее Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсациях"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсацияхФото: REUTERS
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Российское посольство в ФРГ оценило заявления главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсациях со стороны РФ. По словам польского политика, Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причиненный ущерб за годы Второй мировой войны.

- За освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государств, - подчеркнули в посольстве.

Представители российской дипмиссии в Германии подчеркнули, что "у польского руководства своя история".

Также посольство напомнило Варшаве, что в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Польше хотят запретить России «истолковывать историю по-своему». Комитет польского сейма по внешней политике работает над соответствующим законопроектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсациях
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