27 Янв. 2020 2020-01-27T22:51:19+03:00

"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсациях Фото: REUTERS

Ранее Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны

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Российское посольство в ФРГ оценило заявления главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсациях со стороны РФ. По словам польского политика, Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причиненный ущерб за годы Второй мировой войны.

- За освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государств, - подчеркнули в посольстве.

Представители российской дипмиссии в Германии подчеркнули, что "у польского руководства своя история".

Также посольство напомнило Варшаве, что в день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима весь мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Польше хотят запретить России «истолковывать историю по-своему». Комитет польского сейма по внешней политике работает над соответствующим законопроектом.

ИСТОЧНИК KP.RU