В Госдуме претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России назвали "больной фантазией"

27 Янв. 2020 2020-01-27T23:54:01+03:00

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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отреагировал на заявление лидера украинской националистической партии "Свобода" (запрещена на территории РФ - прим. авт.) Олега Тягнибока. Политик из незалежной потребовал от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. В РФ назвали такие планы "больной фантазией". Железняк даже усомнился в психическом здоровье украинского политика.

- Больные фантазии представителей политического "бомонда" Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность, с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом, - высказал свое мнению Железняк в интервью для РИА Новости.

Напомним, что сайт kp.ru писал, что Тягнибок по примеру Польши потребовал от России компенсацию за «оккупацию в прошлом веке», раскулачивание и коллективизацию. Он считает, что деньги у украинцев украл Сбербанк. Более того, по его мнению, "Московия" якобы должна Киеву как никому.

ИСТОЧНИК KP.RU