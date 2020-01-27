В Госдуме претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России назвали "больной фантазией"
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отреагировал на заявление лидера украинской националистической партии "Свобода" (запрещена на территории РФ - прим. авт.) Олега Тягнибока. Политик из незалежной потребовал от России часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. В РФ назвали такие планы "больной фантазией". Железняк даже усомнился в психическом здоровье украинского политика.
- Больные фантазии представителей политического "бомонда" Украины, особенно на историческую тему, или попытки предъявить права на российскую собственность, с каждым новым разом приобретают все более абсурдные и фантасмагорические формы. А амбиции националистов, один из лидеров которых посчитал возможным претендовать на часть Алмазного фонда России, уже граничат с психиатрическим диагнозом, - высказал свое мнению Железняк в интервью для РИА Новости.
Напомним, что сайт kp.ru писал, что Тягнибок по примеру Польши потребовал от России компенсацию за «оккупацию в прошлом веке», раскулачивание и коллективизацию. Он считает, что деньги у украинцев украл Сбербанк. Более того, по его мнению, "Московия" якобы должна Киеву как никому.
ИСТОЧНИК KP.RU
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