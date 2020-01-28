В Алжире разбился военный самолет

28 Янв. 2020 2020-01-28T04:18:49+03:00

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На северо-востоке Алжира в вилайете Умм-эль-Буаги потерпел крушение военный самолет. По информации телеканала "Аль Нахар", речь идет об Су-30 российского производства.

Издание Mediadefense сообщает, что разбившийся самолет входил в состав истребительной эскадрильи Военно-воздушных сил Алжира. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека- пилот и штурман. Сообщается, что они погибли. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. О причинах случившегося не сообщается.

Сайт kp.ru писал ранее, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет. Авиакатастрофа произошла днем в понедельник, 27 января, в провинции Газни. Спустя несколько часов после трагедии талибы* сообщили, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за сбитый военный лайнер.

* Члены террористической организации, запрещенной на территории РФ

ИСТОЧНИК KP.RU