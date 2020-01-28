2020-01-28T09:14:18+03:00
В мире

Египтянин спас упавшую под поезд девочку, накрыв ее своим телом

Отец с дочерью хотели перебраться с одного перрона на другой, но ребенок не успел забраться на платформу [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Египте мужчина спас дочь от гибели под колесами поезда, накрыв ее своим телом. Шокирующее видео, на котором два человека лежат в обнимку на рельсах, а над ними проносится состав, широко распространилось в Сети.

Студент Аля Ибрагим, который снял этот самый ролик, рассказал, что отец девочки перепутал перрон. Когда он понял, что нужный им поезд отходит с другой платформы, то решил добраться до нее по рельсам.

Мужчина быстро преодолел это расстояние, а вот ребенок замешкался и остался под перроном. В этот момент на огромной скорости стал приближаться поезд. Тогда отец девочки принял решение спрыгнуть к ней, чтобы защитить.

В Египте мужчина накрыл собой упавшего под поезд ребенка.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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