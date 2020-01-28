Египтянин спас упавшую под поезд девочку, накрыв ее своим телом
В Египте мужчина спас дочь от гибели под колесами поезда, накрыв ее своим телом. Шокирующее видео, на котором два человека лежат в обнимку на рельсах, а над ними проносится состав, широко распространилось в Сети.
Студент Аля Ибрагим, который снял этот самый ролик, рассказал, что отец девочки перепутал перрон. Когда он понял, что нужный им поезд отходит с другой платформы, то решил добраться до нее по рельсам.
Мужчина быстро преодолел это расстояние, а вот ребенок замешкался и остался под перроном. В этот момент на огромной скорости стал приближаться поезд. Тогда отец девочки принял решение спрыгнуть к ней, чтобы защитить.
В Египте мужчина накрыл собой упавшего под поезд ребенка.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU