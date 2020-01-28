Кардиологи назвали симптомы приближающегося инфаркта
Кардиологи назвали основные симптомы, которые чувствует человек перед инфарктом миокарда. Состояние возможно диагностировать в домашних условиях и вызвать врачей скорой помощи, чтобы не терять драгоценные минуты.
Инфаркт миокарда — очень опасное состояние, вызванное гибелью клеток сердечной мышцы в результате внезапного прекращения кровоснабжения. Статистика неумолима – 13 процентов случаев инфаркта заканчиваются летальным исходом.
Всего основных симптома четыре. Наиболее характерный – это боль в области грудной клетки, в области сердца. Иногда болевые ощущения могут отдавать в нижнюю челюсть или левую руку.
Второй признак – проблемы с дыханием. Человек не может набрать воздух в легкие, испытывает ощущение удушения.
Третий симптом – головокружение. А четвертый – паника и страх. Часто человек может испытывать панические атаки, которые как раз провоцируются состоянием сокращения сердечной мышцы, сообщает Пятый канал.
Ранее европейский кардиологический журнал опубликовал данные о том, что каждый год инфаркт миокарда становится причиной смерти более 4 миллионов жителей Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU