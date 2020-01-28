2020-01-28T10:46:13+03:00
Здоровье

Кардиологи назвали симптомы приближающегося инфаркта

По статистике, 13 процентов случаев инфаркта миокарда заканчиваются смертью
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Кардиологи назвали четыре признака приближающегося инфарктаКардиологи назвали четыре признака приближающегося инфарктаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Кардиологи назвали основные симптомы, которые чувствует человек перед инфарктом миокарда. Состояние возможно диагностировать в домашних условиях и вызвать врачей скорой помощи, чтобы не терять драгоценные минуты.

Инфаркт миокарда — очень опасное состояние, вызванное гибелью клеток сердечной мышцы в результате внезапного прекращения кровоснабжения. Статистика неумолима – 13 процентов случаев инфаркта заканчиваются летальным исходом.

Всего основных симптома четыре. Наиболее характерный – это боль в области грудной клетки, в области сердца. Иногда болевые ощущения могут отдавать в нижнюю челюсть или левую руку.

Второй признак – проблемы с дыханием. Человек не может набрать воздух в легкие, испытывает ощущение удушения.

Третий симптом – головокружение. А четвертый – паника и страх. Часто человек может испытывать панические атаки, которые как раз провоцируются состоянием сокращения сердечной мышцы, сообщает Пятый канал.

Ранее европейский кардиологический журнал опубликовал данные о том, что каждый год инфаркт миокарда становится причиной смерти более 4 миллионов жителей Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24