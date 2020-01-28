В Москве слесарь изнасиловал и задушил 76-летнюю пенсионерку

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:31:45+03:00

Мужчина украл из квартиры своей жертвы около 30 тысяч рублей, а потом сбежал, выпрыгнув из окна третьего этажа

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На юго-западе Москвы мужчина ограбил, изнасиловал и убил 76-летнюю пенсионеру. О преступлении стало известно вечером в воскресенье, 26 января.

В полицию обратились жители одного из домов по улице Архитектора Власова. Они рассказали, что пожилая соседка залила их квартиры водой и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место, чтобы разобраться в ситуации, и обнаружили труп женщины на полу в коридоре.

Лицо и тело пенсионерки были все в гематомах и ссадинах. В ходе следствия стало известно, что в ее квартиру незаконно проник местный слесарь. Он наткнулся на свою жертву в коридоре, ударил ее по голове и о дверной косяк. Женщина упала, а незваный гость в это время искал деньги. Похитив около 30 тысяч рублей, он продолжил избивать старушку, а после изнасиловал ее и задушил.

"Потом скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже дома", - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем в понедельник, 27 января, 27-летнего подозреваемого задержали в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование", "Разбой с незаконным проникновением в жилище" и "Убийство из коростных побуждений сопряженное с насильственными действиями сексуального характера".

Сайт kp.ru писал, что в октябре прошлого года в Новосибирске школьник насмерть зарезал свою 70-летнюю бабушку, чтобы она не страдала после того, как он совершит суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU