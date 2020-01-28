2020-01-28T11:20:59+03:00
Общество

Губернатор Московской области рекомендовал профильной комиссии помиловать израильтянку Иссахар

Заключение подмосковной комиссии направят в управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушка задержана весной 2019 года в аэропорту МосквыДевушка задержана весной 2019 года в аэропорту МосквыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение подмосковной комиссии по вопросам помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар. Напомним, гражданка Израиля приговорена в России к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. 25-летнюю девушку задержали в апреле 2019 года при досмотре в аэропорту Шереметьево. Суда она дожидалась в СИЗО.

Адвокат израильтянки сообщил, что будет обжаловать приговор, за нее просил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В январе 2020 года заключенная попросила российского президента о помиловании, ходатайство она написала в письменной форме.

- Воробьев подписал заключение комиссии, рекомендовавшей помиловать израильтянку. Документ незамедлительно отправлен в администрацию президента, - сообщили «Интерфакс» в аппарате губернатора Московской области.

Окончательное решение о помиловании принимает президент. Владимир Путин пообещал учесть просьбу Нетаньяху, а также слова матери Наамы, с женщиной он встретился в январе 2020 года и убедился, что израильтянка из очень порядочной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Московской области рекомендовал профильной комиссии помиловать израильтянку Иссахар
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