Рассекречены имена семерых российских разведчиков-нелегалов

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:07:17+03:00

Все они внесли огромный вклад в обеспечение безопасности нашей страны

Изменить размер текста: A A

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, о которых ранее было ничего неизвестно. Все они внесли огромный вклад в обеспечение безопасности России, работая в других странах под видом граждан третьих государств.

"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", — цитирует РИА Новости Нарышкина.

Стоит отметить, что СВР впервые рассекретила личности сразу нескольких своих сотрудников-нелегалов. Сайт kp.ru писал, что одна из таких легендарных разведчиц умерла в ноябре прошлого года.

Гоар Вартанян работала в паре со своим мужем Геворком. Фильм "Тегеран-43" об операции советской разведки, спасшей жизни нескольких мировых лидеров, включая Сталина и Черчилля, рассказывает именно их историю.

ИСТОЧНИК KP.RU