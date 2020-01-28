ЦОДД: "К вечеру в Москве ожидаются пробки в 8 баллов"

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:01:14+03:00

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Снегопад, накрывший столицу в ночь на вторник, 28 января, хотя и не стал неожиданностью для коммунальщиков, которые еще накануне перешли на усиленный режим работы, но все же осложнил транспортную ситуацию в городе. В утренние часы серьезные заторы были на МКАД, ТТК и Садовом кольце. По прогнозам экспертов, это только начало.

- Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения из-за снега и гололёда. Ожидаем до 8 баллов, - предупредили автомобилистов в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы. - В течение дня на дорогах тоже будет плотно. Скорость автомобилей значительно снижена. Возможно увеличение количества мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока.

Рекомендации водителям традиционные: быть осторожными и внимательными за рулем. В ГИБДД и вовсе советуют отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Тем же кто не планирует спускаться в метро, стоит переждать пробки. Ожидается что свободнее на дорогах станет после 19.30.

А вот снегопад отступит не скоро. По прогнозам синоптиков метель в Москве и области продержится до понедельника, 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU