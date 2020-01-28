На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На месте крушения вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта не нашли черных ящиков. Как удалось установить следователям, бортовые самописцы не были предусмотрены на частном летательном судне. Пилоты прокладывали маршрут, сверяли данные по погоде и получали прочую информацию для навигации с помощью iPad. Именно этот гаджет используют для расследования причин катастрофы, унесшей 26 января жизни девяти человек, включая легенду спорта и его 13-летнюю дочь Джианну.

- Следователи просят местных жителей предоставить фотографии погоды в районе авиакрушения в воскресенье утром, чтобы определить условия полета,- сообщает TMZ.

По основной версии пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости из-за тумана. Анализ полета показал, что пилот сильно снизился, увидев под собой вершины гор, резко запаниковал и начал набирать высоту - поднялся на 2000 футов.

- Пилот явно не знал, что впереди горы, потому что он фактически спустился с 2000 до 1700 футов, - предположили другие опытные пилоты, проведя анализ траектории полета разбившегося вертолета.

При этом вертолет в отличие от самолета может снизить скорость практически до нулевой,чтобы развернуться. Пилот этого не сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU