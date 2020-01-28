2020-01-28T13:04:25+03:00
Общество

Диетологи назвали продукты, продлевающие молодость

Сохранить здоровье поможет правильный рацион и физические нагрузки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали продлевающие молодость продуктыУченые назвали продлевающие молодость продуктыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Испанские диетологи составили список продуктов, которые способствуют «вечной молодости». Сохранить здоровье и красоту способны сезонные фрукты, овощи, натуральный йогурт, кефир, орехи и бобовые. Исследователи отметили, что именно эти продукты помогают замедлить процесс старения клеток в организме.

«Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно имеем в виду физический аспект, не принимая во внимание самое важное — это правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма», — цитирует экспертов «Федеральное агентство новостей».

Диетологи отметили, что сочетание диеты, включающей в достатке указанные продукты, и регулярных физических нагрузок замедляет окислительный процесс в организме, что положительно сказывается на жизнедеятельности клеток.

Кроме того диетологи назвали продукты, которые, наоборот, ускоряют процесс старения: жареный картофель, сахар, соль и маргарин и спиртные напитки, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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