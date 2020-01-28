"Красное и белое" проводит проверку утечки данных клиентов

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:07:34+03:00

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Сеть магазинов "Красное и белое" начала служебную проверку информации об утечке данных клиентов.

Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов. Пресс-служба ретейлера считают, что причиной утечки могли стать умышленные действия сотрудника, поскольку база данных изолирована от внешней сети.

- Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети, - сообщили представители компании.

Ранее сообщалось о попадании в интернет базы программы лояльности магазинов "Красное и белое", число которых превышает восемь тысяч. В сети оказались фамилии, имена, отчества, телефоны и даты рождения 17 миллионов держателей карт.

Сайт kp.ru писал об обысках, прошедших 26 декабря 2019 года на складах и в офисах сети "Красное и белое" в Самаре, Москве, Екатеринбурге и других городах России. Во время следственных работ правоохранители изъяли всю документацию на товар, произвели осмотр зданий и помещений. В конечном итоге было заявлено, что к компании нет никаких претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU