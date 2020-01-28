Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:41:02+03:00

Глобальное потепление отражается на вечной мерзлоте, но пока изменения не сильно заметны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперты назвали последствия, которые повлечет за собой потепление в Антарктиде. Заместитель директора Арктического и антарктического НИИ Росгидромета океанолог и полярник Валерий Лукин отметил, что изменения климата все же влияет на ледяные шапки, но не всему материку. Больше всего страдает Южный полюс, так как ледники тают активнее всего.

-Реальные величины отмечаются в Западной Антарктике, где ледяной щит изначально был тоньше. Льды Восточной Антарктиды вполне стабильны. Сейчас температура поверхности минус 55 градусов, даже если она потеплеет на два, то никакого таяния не начнется, - комментирует «Ридусу» Лукин.

Сейчас на ледовом материке присутствуют 29 государств, они занимаются изучением происходящих процессов.

- Иногда существуют политические противоречия, каждая экспедиция реализует свои национальные интересы. Но все таки Антарктида – это регион мира и международного сотрудничества. Какого-то реального непонимания между полярниками нет,- заключил ученый.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что ученые ищут на ледовом континенте через 200 лет после его открытия.28 января 1820 года русская морская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла континент Антарктиду. Что происходит там сейчас?

ИСТОЧНИК KP.RU